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23.01.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

Житель Харківщини збував наркотики та надавав помешкання для вживання заборонених речовин

Задокументовані неодноразові факти збуту зловмисником наркотичної речовини.

Збут наркотиків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці повідомили, що 34-річний мешканець села Палатки зберігав, збував наркотики та надавав власне помешкання для вживання заборонених речовин іншим наркозалежним.
 
Наприкінці серпня минулого року співробітники Красноградського районного відділу поліції задокументували незаконну діяльність чоловіка.
 
Під час досудового розслідування поліцейські зібрали достатню кількість доказів причетності чоловіка у вчиненні кримінальних правопорушень. Задокументовані неодноразові факти збуту зловмисником наркотичної речовини, у тому числі вживання їх спільно з товаришем. 
 
В ході санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили коробок з речовиною, схожу на наркотичну, та засоби для вживання даної речовини. Згідно з висновками експертизи вилученою речовниою є канабіс. 
 
23 січня за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури слідчі поліції скерували обвинувальний акт до Красноградського районного суду.
 
Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка завдала батькові смертельних ударів.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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