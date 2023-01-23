23.01.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові жінка завдала батькові смертельних ударів

Пригода сталася 2021 року в одній із квартир будинку по вулиці Тракторобудівників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 10 грудня 2021 року, перебуваючи у стадії алкогольного сп'яніння, 50-річна жінка та її батько почали сперечатися між собою. У результаті сварки донька схопила ніж і 5 разів ударила їм чоловіка.

Через масивну крововтрату внаслідок пошкодження стегнової вени батько помер.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала вину лише частково і заявила, що не хотіла заподіяти смерть батьку.

Зловмисниці суд виніс вирок у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



