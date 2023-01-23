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23.01.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові жінка завдала батькові смертельних ударів

Пригода сталася 2021 року в одній із квартир будинку по вулиці Тракторобудівників.

У Харкові донька вбила батька
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 10 грудня 2021 року, перебуваючи у стадії алкогольного сп'яніння, 50-річна жінка та її батько почали сперечатися між собою. У результаті сварки донька схопила ніж і 5 разів ударила їм чоловіка.
 
Через масивну крововтрату внаслідок пошкодження стегнової вени батько помер.
 
Під час судового розгляду обвинувачена визнала вину лише частково і заявила, що не хотіла заподіяти смерть батьку.
 
Зловмисниці суд виніс вирок у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що затриманий експравоохоронець, який під час окупації очолив село на Харківщині.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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