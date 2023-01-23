Ігор Терехов про візит генерала США: Він був вражений харківським духом

Генерал-лейтенант, виконувач обов'язків радника президента США з національної безпеки Джозеф Кіт Келлог під час відвідування Харкова був вражений духом містян.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю виданню «Думка», передає РЕДПОСТ. Мер зазначив, що під час візиту американська делегація відвідала Північну Салтівку, а також ознайомилась із харківською розробкою – «безпечними зупинками».
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