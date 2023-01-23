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23.01.2023  13:34   Рита Парфенова

Ігор Терехов про візит генерала США: Він був вражений харківським духом

Генерал-лейтенант, виконувач обов'язків радника президента США з національної безпеки Джозеф Кіт Келлог під час відвідування Харкова був вражений духом містян.

Під час візіту до Харькова генерал-лейтенант, виконувач обов'язків радника президента США з національної безпеки Джозеф Кіт Келлог був вра

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю виданню «Думка», передає РЕДПОСТ. Мер зазначив, що під час візиту американська делегація відвідала Північну Салтівку, а також ознайомилась із харківською розробкою – «безпечними зупинками». 

«Генерал був здивований, що така харківська розробка є сьогодні, що вона втілена в життя. Він був вражений тим, що ми, незважаючи на те, що триває війна, уже 66 будинків реконструювали і реконструюємо далі. Ми проїхали об'єктами будівництва, що ведеться. Він був вражений харківським духом. Він пообіцяв усіляко підтримувати і Україну, і особливо місто Харків», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Також він повідомив, що під час перемовин звернув увагу делегації на дуже малу відстань до кордону з росією. «Природно, що Харкову потрібне найбільш сучасне озброєння, сучасні системи протиповітряної оборони», - підкреслив міський голова. 
 
раніше РЕДПОСТ повідомляв, що за підсумками візиту в Україну Джозеф Кіт Келлог сформує доповідь для Комітету міжнародних відносин Сенату США про нагальні потреби України.

Источник:   ХМР
 Тэги:  игорь терехов, харьков
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