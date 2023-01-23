23.01.2023 13:16 Рита Парфенова

Патрульная поліція проводить набір: як вступити

З 23 січня по 1 лютого 2023 року відкрито набір до патрульної поліції Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію.

«Ми шукаємо тих, хто хоче захищати права й оберігати життя, готовий стояти на варті правопорядку рідної країни в найтемніші часи. Якщо це про вас, тоді зробіть один простий крок — подайте заяву на участь у конкурсі», – вертаються правоохоронці.



Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:

громадянство України;

вільне володіння українською мовою;

вік від 18 років;

повна середня загальна або вища освіта;

готовність до відряджень в межах України у зв’язку зі службовою необхідністю;

наявність посвідчення водія категорії В.

Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про перелік актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області станом на 19 січня 2023 року від обласної служби зайнятості.



