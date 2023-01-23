Патрульная поліція проводить набір: як вступити

З 23 січня по 1 лютого 2023 року відкрито набір до патрульної поліції Харківської області.
«Ми шукаємо тих, хто хоче захищати права й оберігати життя, готовий стояти на варті правопорядку рідної країни в найтемніші часи. Якщо це про вас, тоді зробіть один простий крок — подайте заяву на участь у конкурсі», – вертаються правоохоронці.
Вимоги до кандидатів на посади у патрульній поліції:
Отримати інформацію про конкурсний відбір та заповнити анкету до патрульної поліції можна за посиланням.
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