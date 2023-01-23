23.01.2023 13:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині чоловік відправляв ворогові карти з координатами місць дислокації українських військових
Чоловік на карті відзначав місця дислокації ЗСУ у місті Чугуїв та Чугуївському районі.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний чоловік, використовуючи свої знайомства серед місцевих та власні електронні інформаційні системи, відмічав на картах місця дислокації ЗСУ у місті Чугуїв та Чугуївському районі.
Після цього він фотографував карти з відміченими координатими та направляв їх через месенджер представнику РФ.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, згідно з ч. 2 ст. 114-2 КК України.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0