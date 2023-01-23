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23.01.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік відправляв ворогові карти з координатами місць дислокації українських військових

Чоловік на карті відзначав місця дислокації ЗСУ у місті Чугуїв та Чугуївському районі.

передавав дані про ЗСУ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний чоловік, використовуючи свої знайомства серед місцевих та власні електронні інформаційні системи, відмічав на картах місця дислокації ЗСУ у місті Чугуїв та Чугуївському районі. 
 
Після цього він фотографував карти з відміченими координатими та направляв їх через месенджер представнику РФ.
 
Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
 
Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. 
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, згідно з ч. 2 ст. 114-2 КК України.
 
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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