23.01.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік відправляв ворогові карти з координатами місць дислокації українських військових

Чоловік на карті відзначав місця дислокації ЗСУ у місті Чугуїв та Чугуївському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 40-річний чоловік, використовуючи свої знайомства серед місцевих та власні електронні інформаційні системи, відмічав на картах місця дислокації ЗСУ у місті Чугуїв та Чугуївському районі.

Після цього він фотографував карти з відміченими координатими та направляв їх через месенджер представнику РФ.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, згідно з ч. 2 ст. 114-2 КК України.



