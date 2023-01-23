23.01.2023 11:27 Рита Парфенова

На Харківщині сільська голова"зливала" ворогу розвідувальну інформацію

Служба безпеки викрила та затримала за підозрою у державній зраді сільського голову однієї з територіальних громад Красноградського району Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ, у співпраці з ворогом викрита очільниця громади, яка не перебувала під окупацією російських військ і увесь період збройної агресії знаходилася у глибокому тилу Сил оборони України.



За даними слідства, 49-річна посадовиця місцевого самоврядування добровільно налагодила контакт з представниками спецслужб країни-агресора та систематично надавала їм допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.



За вказівкою ворожих кураторів вона придбала мобільний термінал, встановила туди популярні месенджери, за допомогою яких обговорювала механізми збору та передачі інформації, а також отримувала нові завдання. Зрадниця виходила на зв’язок у відповідний проміжок часу, який попередньо узгоджувався із представниками спецслужб рф.



Під час сеансів зв'язку зрадниця передавала ворогу наступні відомості:

інформацію про розміщення військової техніки, озброєння, особового складу ЗСУ на території району;

списки мобілізованих та військовослужбовців ЗСУ, учасників антитерористичної операції і операції Об'єднаних сил;

дані про місця розташування споруд цивільного захисту населення на території району (бомбосховищ, об'єктів укриття), територіальних центрів комплектування ЗСУ, відділів поліції, будівель, де відбуваються наради представників органів влади Харківської області;

інформацію про мінування та вжиті заходи охорони об’єктів шляхової інфраструктури (мостів та шляхопроводів);

власноруч складений список під назвою "Вредители", куди вона особисто внесла відомих їй українських патріотів на території району та осіб з активною проукраїнською позицію.

Співробітники СБУ провели низку обшуків за місцями роботи та мешкання зрадниці. Під час слідчих дій вилучені мобільні телефони, магнітні носії інформації, списки мобілізованих, речі та інші документи, що свідчать про її протиправну діяльність.





За результатами обшуків здовмисницю затримано на підставі ст. 208 КПК України.



За матеріалами кримінального провадження, яке розслідується слідчими СБУ, посадовиці місцевого самоврядування повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Наразі їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у суді розглядатимуть справу мешканця м. Красноград, який пропагував проросійські настрої на просторах інтернету.



