24.07.2023 18:47 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть директорку школи, яка перейшла на бік ворога
Чекає на суд у Харкові прибічниця окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 53-річна жінка, директор навчального закладу під час окупації Ізюма перейшла на бік ворога
-
обійняла посаду «директорки» «Муниципальной бюджетной образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа №11».
-
проводила співбесіди та підбирала на роботу до школи вчителів та технічний персонал, яким у подальшому видавалася заробітна плата російськими рублями.
-
з’їздида до РФ, щоб вчити українських дітей за російськими освітніми стандартами.
-
видала випускникам 9 класів та 11 класів атестати російського зразка.
-
планувала провести свято «Першого вересня», на якому передбачалася публічна демонстрація відеопривітання міністра освіти РФ.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0