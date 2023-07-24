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24.07.2023  18:47   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть директорку школи, яка перейшла на бік ворога

Чекає на суд у Харкові прибічниця окупантів.

Судитимуть директорку школи, яка перейшла на бік ворога під Харковом
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 53-річна жінка, директор навчального закладу під час окупації Ізюма перейшла на бік ворога
  • обійняла посаду «директорки» «Муниципальной бюджетной образовательной организации «Средняя общеобразовательная школа №11». 
  • проводила співбесіди та підбирала на роботу до школи вчителів та технічний персонал, яким у подальшому видавалася заробітна плата російськими рублями.
  • з’їздида до РФ, щоб вчити українських дітей за російськими освітніми стандартами. 
  • видала випускникам 9 класів та 11 класів атестати російського зразка.
  • планувала провести свято «Першого вересня», на якому передбачалася публічна демонстрація відеопривітання міністра освіти РФ.
 
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.  
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про викриття СБУ прихильника загарбників, який збирав для ворога паспортні дані місцевих жителів.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  коллаборант, агрессия россии, харьков
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