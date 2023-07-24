24.07.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік збирав для ворога паспортні дані місцевих жителів – СБУ викрила колаборанта

Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у деокупованих районах Харківщини, який добровільно співпрацював з незаконною владою держави-агресора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисником виявився 51-річний чоловік, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Він добровільно погодився на фейкову посаду «помощника начальника Волчанского территориального управления Военно-гражданской администрации Волчанского района Харьковской области».

З липня по вересень зловмисник займався прийомом та реєстрацією документів для призначення і видачі грошових виплат в російських рублях, а також вів звітності щодо розповсюдження цих виплат серед місцевих жителів. Таким чином чоловік сприяв зміцненню російської влади та створював ілюзію, неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій.

Серед іншого, колаборант вів облік місцевих жителів та передавав їх дані до окупаційної адміністрації. Отримані персональні відомості громадян ворог використовував для підготовки фейкового референдуму.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині нашої держави.

На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів чоловіку заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила мешканку Куп'янського району, яка впроваджувала стандарти освіти рф.