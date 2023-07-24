Рівень радіації у Харкові та області на 24 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 24 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,11-0,16 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
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Заплановані сьогодні справи навряд чи вдасться закінчити. Весь день у вас виникатиме спокуса заплющити очі на будь-які реальні проблеми і зайнятися чимось приємним.
Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.
24 липня проводиться Міжнародний день турботи про себе.
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