24.07.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов фестиваль робототехніки

Фестиваль робототехніки відбувся 21 липня у ТРЦ «Нікольський».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як розповіли в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, відвідувачі ознайомилися з роботою майже чотирьох десятків роботів.

Крім того, охочі зіграли в го, шахи та шашки, а також взяли участь у вікторинах, конкурсах та квесті. Виконавши певні завдання на кожній з локацій, діти отримували наліпки, які потім обмінювали на подарунки від партнерів заходу.

Так, благодійний фонд «Карітас Харків» надав понад 400 солодких подарунків, а приватний дитсадок «Skills UA - територія іншого розвитку» - 140 подарунків (канцтовари, пазли, настільні ігри).

Організатори заходу - Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно зі школою «Inventor», Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та Харківською міською федерацією гри в го.