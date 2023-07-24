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24.07.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов фестиваль робототехніки

Фестиваль робототехніки відбувся 21 липня у ТРЦ «Нікольський».

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, відвідувачі ознайомилися з роботою майже чотирьох десятків роботів.
 
Крім того, охочі зіграли в го, шахи та шашки, а також взяли участь у вікторинах, конкурсах та квесті. Виконавши певні завдання на кожній з локацій, діти отримували наліпки, які потім обмінювали на подарунки від партнерів заходу.
 
 
 
Так, благодійний фонд «Карітас Харків» надав понад 400 солодких подарунків, а приватний дитсадок «Skills UA - територія іншого розвитку» - 140 подарунків (канцтовари, пазли, настільні ігри).
 
 
 
Організатори заходу - Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту спільно зі школою «Inventor», Харківською обласною федерацією шашок, Харківською обласною федерацією шахів та Харківською міською федерацією гри в го.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, фестиваль
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