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23.07.2023  16:09   Дмитро Колонєй

Харківські синхроністки стали призерами Чемпіонату світу

Харківські спортсменки успішно виступили у Японії.

Стали призерками Чемпіонату світу харківські синхроністки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, збірна України з артистичного плавання  яка повністю складається з харківських спортсменок, 
21 липня 2023 року на чемпіонаті світу з водних видів спорту виборола третє місце. 
 
 
За свій виступ у довільній програмі груп Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко отримали від суддів 256.2415 бали. 
 
Чемпіонками в цьому виді програми стали китаянки, а друге місце було за господарками змагань – спортсменками з Японії.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що збірна команда Харківської області з ватерполо виграла бронзу Кубку України.
 

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, призер, харків, синхроністки
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