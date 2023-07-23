23.07.2023 15:39 Дмитро Колонєй
Біженці із дітьми можут отримати 150 тисяч: як їх отримати
За яких умов пересенці можуть претендувати на вказані гроші.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на сайт Дитячі містечка, ВПО з дітьми можуть отримати суму у розмірі 150 тисяч гривень
Біженці у яких областях претендуватимуть на гроші
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Переселенці у Київській, Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.
За яких умов можна отримати суму
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150 тисяч гривень надавтимуть на відкриття власного бізнесу.
Як отримати виплату
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подати заявку;
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пройти конкурс;
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мати реєстрацію як ВПО в одній із п'яти вище зазначених областей;
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мати чинний статус ФОП, який вимушено припинив діяльність;
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бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо у вас його немає.
Зазначається, що участь у проекті безплатна. Але організатори не забезпечують проживання та витрати, пов'язані з поїздкою на місце проведення тренінгу.
Окрім грантової допомоги, учасники пройдуть професійні бізнес-курси. Серед яких триденне офлайн навчання від профільних фахівців, консультації експертів та менторське супроводження на шляху розробки та реалізації бізнес-плану, можливість отримати грант на власну справу до 150 тисяч гривень. Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.
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