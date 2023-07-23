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23.07.2023  15:39   Дмитро Колонєй

Біженці із дітьми можут отримати 150 тисяч: як їх отримати

За яких умов пересенці можуть претендувати на вказані гроші.


РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на сайт Дитячі містечка, ВПО з дітьми можуть отримати суму у розмірі 150 тисяч гривень

Біженці у яких областях претендуватимуть на гроші  

  • Переселенці у Київській, Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

За яких умов можна отримати суму  

  • 150 тисяч гривень надавтимуть на відкриття власного бізнесу.
 

Як отримати виплату

 
  • подати заявку;
  • пройти конкурс;
  • мати реєстрацію як ВПО в одній із п'яти вище зазначених областей;
  • мати чинний статус ФОП, який вимушено припинив діяльність;
  • бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо у вас його немає.
 
Зазначається, що участь у проекті безплатна. Але організатори не забезпечують проживання та витрати, пов'язані з поїздкою на місце проведення тренінгу.
 
Окрім грантової допомоги, учасники пройдуть професійні бізнес-курси. Серед яких триденне офлайн навчання від профільних фахівців, консультації експертів та менторське супроводження на шляху розробки та реалізації бізнес-плану, можливість отримати грант на власну справу до 150 тисяч гривень. Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.
 
Источник:   СОС Дитячі містечка
 Тэги:  виплата, допомога, гроші, впо, біженці, бізнес
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