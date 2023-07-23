23.07.2023 15:39 Дмитро Колонєй

Біженці із дітьми можут отримати 150 тисяч: як їх отримати

За яких умов пересенці можуть претендувати на вказані гроші.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на сайт Дитячі містечка, ВПО з дітьми можуть отримати суму у розмірі 150 тисяч гривень

Біженці у яких областях претендуватимуть на гроші

Переселенці у Київській, Полтавській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

За яких умов можна отримати суму

150 тисяч гривень надавтимуть на відкриття власного бізнесу.

Як отримати виплату

подати заявку;

пройти конкурс;

мати реєстрацію як ВПО в одній із п'яти вище зазначених областей;

мати чинний статус ФОП, який вимушено припинив діяльність;

бути готовим до відкриття ФОП у найближчий місяць, якщо у вас його немає.

Зазначається, що участь у проекті безплатна. Але організатори не забезпечують проживання та витрати, пов'язані з поїздкою на місце проведення тренінгу.

Окрім грантової допомоги, учасники пройдуть професійні бізнес-курси. Серед яких триденне офлайн навчання від профільних фахівців, консультації експертів та менторське супроводження на шляху розробки та реалізації бізнес-плану, можливість отримати грант на власну справу до 150 тисяч гривень. Подати заявку на навчання та конкурс можна за посиланням.