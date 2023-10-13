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13.10.2023  19:43   Дмитро Колонєй

Програма «єВідновлення»: харків’янам виплатили більше 109 млн грн на ремонт житла

Стало відомо, скільки заявок харків’ян вже обробила спеціальна комісія .

Виплатили більше 109 млн грн на ремонт житла за програмою «єВідновлення» у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, харків’яни продовжують отримувати виплати на ремонт пошкодженого житла в рамках програми «єВідновлення». 
 

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На цей час спеціальною комісією відпрацювано понад 5,4 тис. заявок містян. Погоджено сумарну компенсацію в розмірі понад 109,2 млн грн.  
 
Виплатили більше 109 млн грн на ремонт житла за програмою «єВідновлення» у Харкові
 
Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 8,5 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  виплата, допомога, хакрів, євідновлення, гроші
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