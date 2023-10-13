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13.10.2023  20:19   Дмитро Колонєй

Смертельна ДТП: помилка матері вбила маленьку доньку на трасі під Харковом (фото)

Як загинула дівчинка у передмісті Харкова розповіли у поліції.

ДТП Харків: Вбила доньку через помилку на дорозі мати-водійка Hyundai Getz
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУ Нацполіції, трегедія розигралася 13 жовтня 2023 року о 15:00 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу села Кицівка Чугуївського району.
 

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46-річна водійка автомобіля Hyundai Getz не впоралась з керуванням, злетіла в кювет та здійснила наїзд на дерево. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула її 8-річна донька. Мати отримала тілесні ушкодження та доставлена у медичний заклад.
 
ДТП Харків: Вбила доньку через помилку на дорозі мати-водійка Hyundai Getz
 
ДТП Харків: Вбила доньку через помилку на дорозі мати-водійка Hyundai Getz
 
Правоохоронці заклиають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, особливо за поганих погодних умов. Це дозволить попередити ДТП, а можливо і фатальні наслідки дорожніх пригод.
 
ДТП Харків: Вбила доньку через помилку на дорозі мати-водійка Hyundai Getz
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час ДТП водій на зустрічці вбив дитину та чоловіка у передмісті Харкова.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія
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