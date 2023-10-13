13.10.2023 20:19 Дмитро Колонєй

Смертельна ДТП: помилка матері вбила маленьку доньку на трасі під Харковом (фото)

Як загинула дівчинка у передмісті Харкова розповіли у поліції.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на ГУ Нацполіції, трегедія розигралася 13 жовтня 2023 року о 15:00 на автодорозі Чугуїв-Печеніги-Великий Бурлук поблизу села Кицівка Чугуївського району.

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46-річна водійка автомобіля Hyundai Getz не впоралась з керуванням, злетіла в кювет та здійснила наїзд на дерево. Від отриманих тілесних ушкоджень загинула її 8-річна донька. Мати отримала тілесні ушкодження та доставлена у медичний заклад.

Правоохоронці заклиають водіїв дотримуватися швидкісного режиму та дистанції, особливо за поганих погодних умов. Це дозволить попередити ДТП, а можливо і фатальні наслідки дорожніх пригод.

Источник: ГУ Нацполіції

дтп, харків, аварія Тэги: смерть