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13.10.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Окупанти продовжують активно атакувати на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 13 жовтня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Продовжують активно атакувати окупанти на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.

  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.  Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Тернова, Гатище, Плетенівка.

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  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області. Крім того тут противник завдав авіаційних ударів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Куп’янськ, Берестове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечорі 12 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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