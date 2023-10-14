Прогноз погоди у Харкові на 14 жовтня

Весь день у Харкові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, видимість 200–500 м.
Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с; вдень південно-західний, 5–10 м/с
Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 15–17°.
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День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.
Весь день у Харкові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.
14 жовтня – Всесвітній день стандартів.
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