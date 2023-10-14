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14.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 жовтня

Весь день у Харкові буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман, видимість 200–500 м.

Вітер вночі змінних напрямків, 3–8 м/с; вдень південно-західний, 5–10 м/с

Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 15–17°.

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Народні прикмети

  • Цього дня наші пращури вперше зустрічали зиму.
  • Особливу увагу приділяли вітру: якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі – зима буде холодною; з півдня – теплою; із заходу – до сніжної зими; а якщо вітер мінливий, то й зима буде перемінлива.
  • Якщо до цього дня береза ​​та дуб повністю скинули листя, то зима буде теплою.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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