12.10.2023 19:34 Дмитро Колонєй
Окупанти посилюють наступ на Харківщині: відбито 12 атак ворога
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 жовтня 2023 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, обстановка на Харківщині наступна.
-
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Гатище, Вовчанськ та Ветеринарне.
-
На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківщини: Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 жовтня 2023 року.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0