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12.10.2023  19:34   Дмитро Колонєй

Окупанти посилюють наступ на Харківщині: відбито 12 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 жовтня 2023 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Гатище, Вовчанськ та Ветеринарне.
 
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Харківщини: Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 12 жовтня 2023 року. 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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