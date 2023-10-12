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12.10.2023  18:32   Дмитро Колонєй

У Харкові на Новій Баварії ремонтують будинки

Де саме наразі тривають ремонтні роботи розповіли у КП «Харкiвспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харкiвспецбуд», у Новобаварському районі підрядна організація виконує поточний ремонт.

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Наразі йде відновлення покрівлі житлового будинку на вул. Карпівській.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, будинки, харків
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