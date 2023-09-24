24.09.2023 18:18 Дмитро Колонєй

Виплати ВПО будуть збільшені: кому саме

Зміни торкнуться лише певних категорій громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук поінформувала про це в ефірі телемарафону на YouTube-каналі «ТСН».

За словами Верещук, наразі готують внесення поправок до низки постанов, які передбачають включення власного переорієнтування і підвищення розміру соцвиплат для найвразливіших категорій українців-переселенців.

Кого торкнеться підвищення виплат:

пенсіонерів;

дітей з інвалідністю;

сім’ї, які мають сукупний дохід менше ніж 4 прожиткові мінімуми;

громадян, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю;

сім’ї, які мають понад 3-х дітей віком до 18-ти років;

неповнолітніх осіб, які не мають законних представників/опікунів.