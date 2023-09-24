24.09.2023 18:18 Дмитро Колонєй
Виплати ВПО будуть збільшені: кому саме
Зміни торкнуться лише певних категорій громадян.
Як повідомляє РЕДПОСТ, віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук поінформувала про це в ефірі телемарафону на YouTube-каналі «ТСН».
За словами Верещук, наразі готують внесення поправок до низки постанов, які передбачають включення власного переорієнтування і підвищення розміру соцвиплат для найвразливіших категорій українців-переселенців.
Кого торкнеться підвищення виплат:
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пенсіонерів;
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дітей з інвалідністю;
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сім’ї, які мають сукупний дохід менше ніж 4 прожиткові мінімуми;
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громадян, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю;
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сім’ї, які мають понад 3-х дітей віком до 18-ти років;
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неповнолітніх осіб, які не мають законних представників/опікунів.
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