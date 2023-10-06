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06.10.2023  15:26   Дмитро Колонєй

«єВідновлення»: мешканцям Харкова виплатили більше ста мільйонів гривень на ремонт житла

Спеціальна комісія у Харкові відпрацювала майже 5 000 заявок.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на  Департамент житлово-комунального господарства,  харків’янам, які подали заявку на ремонт житла в рамках програми «єВідновлення», сумарно виплатили понад 103,8 млн грн.
 
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  • Спеціальна комісія відпрацювала більше 4,9 тис. заявок.
  • Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 8,2 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів.
 
Нагадаємо, що сума максимальної грошової підтримки на проведення ремонтних робіт у багатоповерхівках зросла до 350 тис. грн, а для власників приватних будинків - до 500 тис. грн. Отримати державну виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів, може кожен харків'янин. Для цього необхідно подати заявку в застосунку «Дія».
Источник:   Міськрада
 Тэги:  виплата, євідновлення, харків, допомога, гроші
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