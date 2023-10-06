06.10.2023 15:26 Дмитро Колонєй

«єВідновлення»: мешканцям Харкова виплатили більше ста мільйонів гривень на ремонт житла

Спеціальна комісія у Харкові відпрацювала майже 5 000 заявок.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, харків’янам, які подали заявку на ремонт житла в рамках програми «єВідновлення», сумарно виплатили понад 103,8 млн грн. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Спеціальна комісія відпрацювала більше 4,9 тис. заявок.

Загалом до Департаменту житлово-комунального господарства надійшло понад 8,2 тис. звернень на відшкодування збитків, завданих у результаті обстрілів.

Нагадаємо, що сума максимальної грошової підтримки на проведення ремонтних робіт у багатоповерхівках зросла до 350 тис. грн, а для власників приватних будинків - до 500 тис. грн. Отримати державну виплату на ремонт свого житла, яке має незначні пошкодження внаслідок обстрілів, може кожен харків'янин. Для цього необхідно подати заявку в застосунку «Дія».