17.09.2023 18:22 Дмитро Колонєй

Стало відомо, які виплати можуть отримати ВПО після повернення з-за кордону

Українці, які повернуться додому з-за кордону, матимуть право претендувати на допомогу.

Які повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Today, як заявила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, наразі уряд готує зміни до постанови №709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", в яких буде зазначено термін, після якого громадянам, які повернулися до України, можуть відновити виплати. Зазначається, що цей термін становитиме орієнтовно 15-30 днів. Йдеться про 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю.

За словами Верещук, постанова має набути чинності до кінця вересня. Таким кроком відомство хоче підтримати всіх громадян, які повертаються до України. Адже після повернення у більшості з них не буде одразу роботи, а в когось і житла.

Також, українці, які працювали до війни у громадському, освітньому та культурному секторах, після повернення в Україну з-за кордону можуть отримати 18 тис. грн протягом трьох місяців від організації "Інша освіта".

Пріоритет надаватиметься людям, які працюють за такими напрямами:

культура та мистецтво;

неформальна освіта;

громадський активізм;

екологія та охорона навколишнього середовища;

незалежні медіа;

подолання наслідків війни у суспільстві;

соціальні інновації та соціальне підприємництво;

захист правами людини.

Грошова підтримка українцям надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine.

Для участі в програмі потрібно заповнити форму до 29 вересня 2023 року, після чого із заявниками зв'яжуться члени організації.