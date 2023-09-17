17.09.2023 18:22 Дмитро Колонєй
Стало відомо, які виплати можуть отримати ВПО після повернення з-за кордону
Українці, які повернуться додому з-за кордону, матимуть право претендувати на допомогу.
Які повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Today, як заявила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, наразі уряд готує зміни до постанови №709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", в яких буде зазначено термін, після якого громадянам, які повернулися до України, можуть відновити виплати. Зазначається, що цей термін становитиме орієнтовно 15-30 днів. Йдеться про 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю.
За словами Верещук, постанова має набути чинності до кінця вересня. Таким кроком відомство хоче підтримати всіх громадян, які повертаються до України. Адже після повернення у більшості з них не буде одразу роботи, а в когось і житла.
Також, українці, які працювали до війни у громадському, освітньому та культурному секторах, після повернення в Україну з-за кордону можуть отримати 18 тис. грн протягом трьох місяців від організації "Інша освіта".
Пріоритет надаватиметься людям, які працюють за такими напрямами:
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культура та мистецтво;
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неформальна освіта;
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громадський активізм;
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екологія та охорона навколишнього середовища;
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незалежні медіа;
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подолання наслідків війни у суспільстві;
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соціальні інновації та соціальне підприємництво;
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захист правами людини.
Грошова підтримка українцям надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine.
Для участі в програмі потрібно заповнити форму
до 29 вересня 2023 року, після чого із заявниками зв'яжуться члени організації.
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