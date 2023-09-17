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17.09.2023  18:22   Дмитро Колонєй

Стало відомо, які виплати можуть отримати ВПО після повернення з-за кордону

Українці, які повернуться додому з-за кордону, матимуть право претендувати на допомогу.

 
Які повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Today, як заявила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук, наразі уряд готує зміни до постанови №709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", в яких буде зазначено термін, після якого громадянам, які повернулися до України, можуть відновити виплати. Зазначається, що цей термін становитиме орієнтовно 15-30 днів. Йдеться про 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або особу з інвалідністю. 
 
За словами Верещук, постанова має набути чинності до кінця вересня. Таким кроком відомство хоче підтримати всіх громадян, які повертаються до України. Адже після повернення у більшості з них не буде одразу роботи, а в когось і житла.
 
Також, українці, які працювали до війни у громадському, освітньому та культурному секторах, після повернення в Україну з-за кордону можуть отримати 18 тис. грн протягом трьох місяців від організації "Інша освіта".
 
Пріоритет надаватиметься людям, які працюють за такими напрямами:
 
  • культура та мистецтво;
  • неформальна освіта;
  • громадський активізм;
  • екологія та охорона навколишнього середовища;
  • незалежні медіа;
  • подолання наслідків війни у суспільстві;
  • соціальні інновації та соціальне підприємництво;
  • захист правами людини.
Грошова підтримка українцям надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine.
 
Для участі в програмі потрібно заповнити форму до 29 вересня 2023 року, після чого із заявниками зв'яжуться члени організації.
 
Источник:   Today
 Тэги:  допомога, виплата, впо
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