17.09.2023 17:34 Дмитро Колонєй

У Лозівському районі Харківщини від ударів ворога постраждали майже шість сотень об'єктів

Стало відомо, як триває відновлення зрунованих та пошкоддених будівель на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, начальник Лозівської районної військової адміністрації Володимир Ромах розповів, що в результаті збройної агресії РФ на території Лозівського району

зруйновано або пошкоджено 580 об'єктів

194 багатоквартирні будинки,

280 – приватні будівлі

4 – зруйновані повністю.

Серед найбільше постраждалих – Лозівська та Первомайська громади.

На сьогодні майже 60%-70% усіх пошкоджених об'єктів вдалося відновити або відремонтувати.

За державною програмою єВідновлення вже звернулися близько 260 жителів Лозівської та Первомайської громад.

Понад 100 заяв від кожної громади вже розглянуто, нараховано компенсації на загальну суму понад 19 мільйонів гривень.

«З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, за розпорядженням Кабінету Міністрів, було виділено кошти на проведення відновлювальних робіт у двох будинках Лозівської громади, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі після влучання ворожої ракети у будівлю Палацу культури Лозової 20 травня 2022 року. Загальна сума фінансування складає понад 10 мільйонів гривень. Станом на сьогодні в одному з будинків роботи перебувають на стадії завершення, в іншому – повністю завершені», – зазначив Володимир Ромах.

Начальник Лозівської РВА також зазначив, що наразі на території двох найбільш постраждалих від російської агресії громад – Лозівської та Первомайської – заплановано реалізувати 21 проект з відновлення на загальну суму 2,4 млрд гривень та 198,4 млн гривень відповідно. Відновлювальні роботи планують проводити за кошти державного, обласного та місцевого бюджетів.