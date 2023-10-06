06.10.2023 15:05 Віталій Хінєвіч

Протягом тижня у Харківській області розмінували майже 142 гектари території

З 28 вересня до 4 жовтня включно на Харківщині знищили 2837 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту Харківської ОВА, передає РЕДПОСТ.

Так, за тиждень сапери розмінували майже 142 гектари території і обстежили 10,5 кілометра ділянок автодоріг.

Вибухотехніки перевірили 27 кілометрів ліній електропередач і подали світло 1071 абоненту. Також розмінували 101 гектар сільгоспугідь і 18 об’єктів. Крім того, було обстежено 12 метрів газопроводів та 0,135 гектара акваторії.

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Впродовж 4 жовтня піротехніки розмінували майже 27 гектарів території, більш ніж 12 гектарів сільгоспугідь та 3 об’єкти. За добу сапери знищили 591 вибухонебезпечний предмет. Піротехнічні підрозділи розмінували понад 4 кілометри дороги, 5 кілометрів ліній електропередач, майже 2 метри газопроводів та 0,06 гектара акваторії. Завдяки роботам вдалося відновити електропостачання 116 споживачам.

Нагадуємо, у разі виявлення вибухонебезпечного об'єкта відійдіть від нього на безпечну відстань (не менше 100 метрів) та повідомте ДСНС чи поліцію про знайдений підозрілий предмет за екстреними номерами 101 і 102.

Раніше РЕДПОСТ писав, що від ворожих обстрілів на Харківщині спалахнули п'ять пожеж.