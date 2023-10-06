06.10.2023 11:56 Рита Парфенова

Від ворожих обстрілів на Харківщині спалахнули п'ять пожеж

Минулої доби рятувальники 31 раз виїжджали на гасіння пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби на Харківщині виникло 5 пожеж від ворожих обстрілів.

А саме:

у селі Лиман Вовчанської громади 5 жовтня близько 11:30 ворог обстріляв лісовий масив, виникла пожежа. Горіли дерева і хвойна підстилка на плоші 4 га. До пожежогасіння були залучені вогнеборці 47-ї ДПРЧ, МПК із селища Вільча та відомча пожежна охорона лісгоспу. Спільними зусиллями вогонь вдалось загасити о 14:00.

у селі Гроза Шевченківської громади, близько 13:20 російська ракета влучила у кафе, де перебували люди. Внаслідок теракту загинула 51 особа, з них 1 дитина, 6 отримали травми. До аварійно-рятувальних робіт були залучені 13 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки та 75 осіб особового складу ДСНС.

другий за день обстріл села Лиман Вовчанської ТГ стався 22:17. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники 47-ї ДПРЧ загасили вогонь на площі близько 1 га о 23:40.

по селу Вовчанські Хутори Вовчанської громади окупанти вдарили блbзmко 23.00. Там на території приватного домоволодіння зайнялась господарча споруда на площі 10 кв.м. Її о 00:40 ліквідували рятувальники 47-ї ДПРЧ. Постраждалих немає.

село Піски-Радківські Борівської громади ворог обстріляв вже о 00:52 7 жовтня. Снаряд влучив у складську будівлю, де зберігалась сільськогосподарська техніка. Виникла пожежа на площі 200 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 60-ї ДПРЧ та їхні колеги з Луганщини, котрі згасили його о 03:50.

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Загалом протягом доби з 5 по 6 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів, з яких:

31 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинені ворожими обстрілами;

6 – допомога населенню і комунальним службам;

4 – чергування;

8 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків. По медичну допомогу до лікарів звернулося понад 20 осіб, здебільш з осколковими пораненнями або ж забиттям. Під завалами багатоквартирного будинку знайшли тіло 10-річної дитини. Прокуратура фіксує наслідки ракетної атаки на місто Харків.



