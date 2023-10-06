06.10.2023 09:33 Рита Парфенова

Як виглядають місця ракетних ударів по Харкову, показали в прокуратурі (фото)

Прокуратура фіксує наслідки ракетної атаки на місто Харків.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 6 жовтня близько 7:00 російські військові завдали ракетний удар по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова.

За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу «Іскандер».



Станом на зараз відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика.



Попереднью повідомлялося про 13 поранених осіб:

У Київському районі травмовано шістьох мирних мешканців: трьох жінок та трьох чоловіків.

В Основ’янському районі 7 травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата.

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Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів.



За процесуального керівництва Київської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).