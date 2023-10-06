    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Як виглядають місця ракетних ударів по Харкову, показали в прокуратурі (фото)
06.10.2023  09:33   Рита Парфенова

Як виглядають місця ракетних ударів по Харкову, показали в прокуратурі (фото)

Прокуратура фіксує наслідки ракетної атаки на місто Харків.


Фото: Прокуратура Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 6 жовтня близько 7:00 російські військові завдали ракетний удар по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова.

За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу «Іскандер».

Станом на зараз відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика.

Попереднью повідомлялося про 13 поранених осіб:

  • У Київському районі травмовано шістьох мирних мешканців: трьох жінок та трьох чоловіків.
  • В Основ’янському районі 7 травмованих, серед них 11-місячний хлопчик. З-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів.

За процесуального керівництва Київської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків. По медичну допомогу до лікарів звернулося понад 20 осіб, здебільш з осколковими пораненнями або ж забиттям. Під завалами агатоквартирного будинку знайшли тіло 10-річної дитини.
 

Фото наслідків ракетних ударів по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова

Фото наслідків ракетних ударів по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова

Фото наслідків ракетних ударів по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова

Фото наслідків ракетних ударів по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова

Фото наслідків ракетних ударів по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова

Фото наслідків ракетних ударів по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова

Фото наслідків ракетних ударів по житлових будинках у Київському та Основ’янському районах м. Харкова

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Надзвичайні події Збільшилась кількість жертв після ракетного удару по селу Гроза на Харківщині: як виглядає місце влучання (відео) 06.10 Надзвичайні події Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали діти з однієї родини 06.10 Надзвичайні події Мертву дитину знайшли під завалами будинку після ракетного удару по Харкову
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 