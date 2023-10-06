Як виглядають місця ракетних ударів по Харкову, показали в прокуратурі (фото)

Прокуратура фіксує наслідки ракетної атаки на місто Харків.
За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу «Іскандер».
Станом на зараз відомо про 23 поранених та одного загиблого 10-річного хлопчика.
Попереднью повідомлялося про 13 поранених осіб:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Всі профільні служби працюють на місцях обстрілів.
За процесуального керівництва Київської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Комментариев: 0
Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
влажность:
давление:
ветер: