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06.10.2023  09:03   Рита Парфенова

Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали діти з однієї родини

Десятирічний хлопчик загинув, 11-місячну дитину госпіталізували з травмами внаслідок ракетного удару вранці 6 жовтня по Основ'янському району Харкова.

швидка допомога

Як повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубаров, під завалами знайшли тіло 10 річного загиблого хлопчика, передає РЕДПОСТ.

До лікарні доставлено 11-місячну дитину.

Обидві дитини з однієї сімʼї. Батьки дітей з множинними травами доставлені до лікарні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків. По медичну допомогу до лікарів звернулося понад 20 осіб, здебільш з осколковими пораненнями або ж забиттям. Під завалами агатоквартирного будинку знайшли тіло 10-річної дитини.
Тэги:  ракетний удар, харків
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