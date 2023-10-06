Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали діти з однієї родини

Десятирічний хлопчик загинув, 11-місячну дитину госпіталізували з травмами внаслідок ракетного удару вранці 6 жовтня по Основ'янському району Харкова.
Як повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубаров, під завалами знайшли тіло 10 річного загиблого хлопчика, передає РЕДПОСТ.
До лікарні доставлено 11-місячну дитину.
Обидві дитини з однієї сімʼї. Батьки дітей з множинними травами доставлені до лікарні.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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