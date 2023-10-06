Окупанти обстріляли Харків, під завалами житлового будинку може знаходитися дитина

Близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.
Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, один з ударів прийшовся по центральній частині міста, передає РЕДПОСТ.
«Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх» – написав він.
Внаслідок обстрілу є постраждалі – на цей час відомо про трьох людей. В усіх посічені рани від скла, лікарі оцінили їх стан як легкий.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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