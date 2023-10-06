06.10.2023 08:02 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли Харків, під завалами житлового будинку може знаходитися дитина

Близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.



Фото з відкритих джерел

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, один з ударів прийшовся по центральній частині міста, передає РЕДПОСТ.



«Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова, в одному випадку - по житловому будинку. Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина - рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх» – написав він.



Внаслідок обстрілу є постраждалі – на цей час відомо про трьох людей. В усіх посічені рани від скла, лікарі оцінили їх стан як легкий.

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У пресслужбі ХОВА повідомили, що до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих - дитина 11 місяців.

Попередньо є інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова.



Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель.

У пресслужбі Нацполіції вказали, що за попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу Іскандер.

Огляди місць подій тривають. Працюють профільні служби, слідчі, криміналісти.

Раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар по селу Гроза Куп'янського району. Внаслідок ракетного удару по селу загинула 51 людина (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 людей. У Харківській області три дні, з 6 по 8 жовтня 2023 року, оголошені днями жалоби за загиблими.