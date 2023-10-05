05.10.2023 17:10 Віталій Хінєвіч

Ворожий обстріл села Гроза Куп'янського району: що відомо на цю хвилину

Ворог здійснив обстріл населеного пункту 5 жовтня о 13:24, удару зазнав об'єкт критичної інфраструктури.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Голова МВС Ігор Клименко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, об'єкт критичної інфраструктури був магазином, поруч знаходилося кафе. У магазині були місцеві жителі села. Також мешканці села Гроза перебували у кафе, в якому проходили поминки за загиблим односельцем.

Загалом на території об'єкту перебувало близько 60 осіб, на даний момент відомо, що 49 людей загинуло, серед них одна дитина 6 років, 7 людей зазнали тяжких поранень.

Також Ігор Клименко зазначив, що вже ідентифіковано 29 тіл загиблих. Робота з ідентифікації продовжується.

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«У селі Гроза мешкало 330 людей. З кожної сім'ї, з кожного двору одна людина була присутня на поминальному обіді», - зазначив Ігор Клименко.

Профільні служби встановлюють тип озброєння, яким окупанти вдарили по селу Гроза.

Також Клименко додав, що в правоохоронців є підозра про те, що на обʼєкт «навів» російський удар хтось із місцевих, бо влучання було точним.