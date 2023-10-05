У Харкові усувають пошкодження від ворожих обстрілів у житлових будинках

Показали, як работають спеціалісти підприємства у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємста продовжують закривати контури та усувати пошкодження від ворожих обстрілів у житлових будинках у Холодногірському районі.
У Салтівському районі тривають роботи зі встановлення пандусів у під’їздах та на сходових майданчиках житлових будинків.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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