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05.10.2023  17:18   Дмитро Колонєй

У Харкові усувають пошкодження від ворожих обстрілів у житлових будинках

Показали, як работають спеціалісти підприємства у КП «Харківспецбуд».

Ремонтують будинки після ворожих обстрілів комунальники Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємста продовжують закривати контури та усувати пошкодження від ворожих обстрілів у житлових будинках у Холодногірському районі.

Ремонтують будинки після ворожих обстрілів комунальники Харкова

Ремонтують будинки після ворожих обстрілів комунальники Харкова

У Салтівському районі тривають роботи зі встановлення пандусів у під’їздах та на сходових майданчиках житлових будинків.

Ремонтують будинки після ворожих обстрілів комунальники Харкова

Ремонтують будинки після ворожих обстрілів комунальники Харкова

 

Тэги:  ремонт, будинки, харків
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