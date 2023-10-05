05.10.2023 17:18 Дмитро Колонєй

У Харкові усувають пошкодження від ворожих обстрілів у житлових будинках

Показали, як работають спеціалісти підприємства у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», фахівці підприємста продовжують закривати контури та усувати пошкодження від ворожих обстрілів у житлових будинках у Холодногірському районі.

У Салтівському районі тривають роботи зі встановлення пандусів у під’їздах та на сходових майданчиках житлових будинків.