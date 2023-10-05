05.10.2023 16:47 Дмитро Колонєй
У Харкові перевірили санітарний стан десятків дворів
Перевірку зробила комісія комунальних підприємств ''Харківблагоустрій'' та "Жилкомсервіс''.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, цього тижня комісія КП ''Харківблагоустрій'' та представник КП "Жилкомсервіс'' перевірили санітарний стан прибудинкових територій в Індустріальному районі, зокрема, у мікрорайоні Горизонт.
Вони перевірили двори 52 будинків на вулицях
-
Мохнацькій,
-
Шариковій,
-
Електровозній,
-
Великій Кільцевій,
-
пр. Героїв Харкова,
-
бул. Сергія Грицевця та ін.
Результати перевірки показали задовільний стан прибудинкових територій. Там комунальники активно прибирають сміття та опале листя. Зокрема, з початку вересня в районі було зібрано 825 куб. м листя.
Зараз район прибирають 142 робітники. Але Індустріальна філія КП потребує ще працівників і має вакансії робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0