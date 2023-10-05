05.10.2023 16:47 Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан десятків дворів

Перевірку зробила комісія комунальних підприємств ''Харківблагоустрій'' та "Жилкомсервіс''.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, цього тижня комісія КП ''Харківблагоустрій'' та представник КП "Жилкомсервіс'' перевірили санітарний стан прибудинкових територій в Індустріальному районі, зокрема, у мікрорайоні Горизонт.

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Вони перевірили двори 52 будинків на вулицях

Мохнацькій,

Шариковій,

Електровозній,

Великій Кільцевій,

пр. Героїв Харкова,

бул. Сергія Грицевця та ін.

Результати перевірки показали задовільний стан прибудинкових територій. Там комунальники активно прибирають сміття та опале листя. Зокрема, з початку вересня в районі було зібрано 825 куб. м листя.

Зараз район прибирають 142 робітники. Але Індустріальна філія КП потребує ще працівників і має вакансії робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.