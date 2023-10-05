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05.10.2023  16:47   Дмитро Колонєй

У Харкові перевірили санітарний стан десятків дворів

Перевірку зробила комісія комунальних підприємств ''Харківблагоустрій'' та "Жилкомсервіс''.

Перевірили санітарний стан десятків дворів у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, цього тижня комісія КП ''Харківблагоустрій'' та представник КП "Жилкомсервіс'' перевірили санітарний стан прибудинкових територій в Індустріальному районі, зокрема, у мікрорайоні Горизонт.
 
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Перевірили санітарний стан десятків дворів у Харкові
 
Вони перевірили двори 52 будинків на вулицях
  • Мохнацькій,
  • Шариковій,
  • Електровозній,
  • Великій Кільцевій,
  • пр. Героїв Харкова,
  • бул. Сергія Грицевця та ін. 
 
Результати перевірки показали задовільний стан прибудинкових територій. Там комунальники активно прибирають сміття та опале листя. Зокрема, з початку вересня в районі було зібрано 825 куб. м листя. 
 
Перевірили санітарний стан десятків дворів у Харкові
 
Перевірили санітарний стан десятків дворів у Харкові
 
Зараз район прибирають 142 робітники. Але Індустріальна філія КП потребує ще працівників і має вакансії робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  конкурс, блогоустрій, харків
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