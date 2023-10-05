05.10.2023 16:21 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог сконцентрував більше військ, ніж під Бахмутом
Залишається складною ситуація на Купянському напрямку Харківщини.
На Харківщині ворог сконцентрував більше військ, ніж під Бахмутом
Як повідомляє РЕДПОСТ
, речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що найдинамічніший напрямок – Лимано-Куп’янський. Там зараз найважча ситуація. Противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляти по повітряних та наземних цілях. Вони заходять переважно парами. Також ворог використовує Ка-52, Су-25, Мі-8. Інтенсивність штурмових дій там зараз підвищилась. За минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень", - розповів Ілля Євлаш.
За його словами, росіяни зараз обрали нову точку – Макіївка – і спрямовують всі зусилля на цей напрямок. Ці 8 боєзіткнень відбулися саме там.
"Якщо порівнювати (з Бахмутським напрямком - ред.) в особовому складі – це
-
понад 110 тисяч військовослужбовців (на Лимано-Куп’янському напрямку - ред.),
-
1085 танків,
-
майже 2000 бойових броньованих машин.
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БМП, БМД, МТ-ЛБ, "Тигри", різні дозорні машини, понад 700 одиниць артилерійських систем
-
близько пів тисячі РСЗВ",
Водночас на Бахмутському значно менші цифри:
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51 тисяча особового складу,
-
211 танків,
-
1000 бойових броньованих машин,
-
110 артилерійських систем та ще
-
100 РСЗВ".
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