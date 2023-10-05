    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині ворог сконцентрував більше військ, ніж під Бахмутом
05.10.2023  16:21   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог сконцентрував більше військ, ніж під Бахмутом

Залишається складною ситуація на Купянському напрямку Харківщини.


На Харківщині ворог сконцентрував більше військ, ніж під Бахмутом
Як повідомляє РЕДПОСТ, речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що найдинамічніший напрямок – Лимано-Куп’янський. Там зараз найважча ситуація. Противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляти по повітряних та наземних цілях. Вони заходять переважно парами. Також ворог використовує Ка-52, Су-25, Мі-8. Інтенсивність штурмових дій там зараз підвищилась. За минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень", - розповів Ілля Євлаш.
 
За його словами, росіяни зараз обрали нову точку – Макіївка – і спрямовують всі зусилля на цей напрямок. Ці 8 боєзіткнень відбулися саме там.
 

"Якщо порівнювати (з Бахмутським напрямком - ред.) в особовому складі – це

  • понад 110 тисяч військовослужбовців (на Лимано-Куп’янському напрямку - ред.),
  • 1085 танків,
  • майже 2000 бойових броньованих машин.
  • БМП, БМД, МТ-ЛБ, "Тигри", різні дозорні машини,  понад 700 одиниць артилерійських систем
  • близько пів тисячі РСЗВ",
 

Водночас на Бахмутському значно менші цифри:

  • 51 тисяча особового складу,
  • 211 танків,
  • 1000 бойових броньованих машин,
  • 110 артилерійських систем та ще
  • 100 РСЗВ".
 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 Надзвичайні події Кількість загиблих через ворожий удар по селу Гроза зросла 05.10 Надзвичайні події Обстріл села Гроза на Харківщині: встановлено, чим ударили окупанти по населеному пункту 05.10 Надзвичайні події Ворожий обстріл села Гроза Куп'янського району: що відомо на цю хвилину
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 