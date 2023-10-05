05.10.2023 16:21 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог сконцентрував більше військ, ніж під Бахмутом

Залишається складною ситуація на Купянському напрямку Харківщини.



На Харківщині ворог сконцентрував більше військ, ніж під Бахмутом



Як повідомляє РЕДПОСТ , речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що найдинамічніший напрямок – Лимано-Куп’янський. Там зараз найважча ситуація. Противник використовує дуже інтенсивно свої Су-35 – нові штурмовики, які можуть стріляти по повітряних та наземних цілях. Вони заходять переважно парами. Також ворог використовує Ка-52, Су-25, Мі-8. Інтенсивність штурмових дій там зараз підвищилась. За минулу добу зафіксовано 8 бойових зіткнень", - розповів Ілля Євлаш.

За його словами, росіяни зараз обрали нову точку – Макіївка – і спрямовують всі зусилля на цей напрямок. Ці 8 боєзіткнень відбулися саме там.

"Якщо порівнювати (з Бахмутським напрямком - ред.) в особовому складі – це

понад 110 тисяч військовослужбовців (на Лимано-Куп’янському напрямку - ред.),

1085 танків,

майже 2000 бойових броньованих машин.

БМП, БМД, МТ-ЛБ, "Тигри", різні дозорні машини, понад 700 одиниць артилерійських систем

близько пів тисячі РСЗВ",

Водночас на Бахмутському значно менші цифри:

51 тисяча особового складу,

211 танків,

1000 бойових броньованих машин,

110 артилерійських систем та ще

100 РСЗВ".