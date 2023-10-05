05.10.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Обстріл села Гроза Куп'янського району: кількість загиблих зросла

Ворог здійснив обстріл населеного пункту 5 жовтня близько 13:25.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 5 жовтня близько 13:25 російські військові обстріляли село Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт — у сільський кафе-магазин.

Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, та 7 поранених. Інформація уточнюється.

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Всі профільні служби працюють на місці чергового терору проти мирного населення, вчиненого російським агресором.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).