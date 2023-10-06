06.10.2023 07:30 Рита Парфенова

6 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.

Всесвітній день охорони місць проживання заснований у 1979 році в рамках Бернської конвенції про збереження європейської дикої природи та природного довкілля.



Людство давно впливає природу, змінюючи її. З кожним роком у світі все більше територій переходять до розряду сільгоспугідь, пасовищ, зазнають змін у зв'язку зі зростанням міст, видобутком корисних копалин, будівництвом заводів та інших об'єктів народного господарства.



Статистика невтішна: щодня на нашому полоні безповоротно зникають понад 70 видів фауни та флори. За останні 25 років біологічна різноманітність скоротилася більш як на третину.



У рамках Дня природоохоронні проводять у всьому світі заходи екологічного спрямування, що закликають до збереження природних багатств планети та унікальних місць проживання.

Народні прикмети

В давнину 6 жовтня здійснювали незвичайні ритуали, гадаючи на долю за допомогою двох глеків. Для цього в глиняні ємності набирали порівну води з різних водойм і стежили, з якого рідини швидше випарується. Вважалося, якщо швидше висохне глечик з водою з мілкої річки чи озера, то проблеми вирішаться швидко, якщо ж з великої ріки — чекати на вирішення труднощів доведеться ще довго.

Також у цей день традиційно пекли спеціальні відкриті пиріжки, які називали «наливушки». Рідку начинку з товченої картоплі, яйця та молока наливали зверху на житній коржик, і загортали тісто по краях.

Що не можна робити 6 жовтня

У цей день, за народними чутками, варто зберегти енергетичні та матеріальні ресурси, щоб вони примножувалися і не вичерпувалися швидко.

Не рекомендують цього дня займатися перерахуванням грошей, особливо варто відкласти дрібні монети.

Подружжю цього дня не можна сваритися.

Радять також не брати гроші у борг і не позичати самому.

Не треба скаржитися на долю та труднощі, щоб не примножувати проблеми.

Також цього дня

356 року до н.е. в Малій Азії спалено храм Артеміди Ефеської, який вважався одним із семи чудес світу. Жителі Ефеса вирішили ніколи не вимовляти імені палія - ​​місцевого грека, який під тортурою зізнався, що він зробив це лише для того, щоб прославити своє ім'я. Але звістка про знищення храму поширилася іншими містами, а давньогрецький історик Феопомп назвав у своїх працях його ім'я – Герострат. З того часу здобути «геростратову славу» означає набути популярності варварським знищенням культурних чи природних цінностей.



1848 – харків'яни спостерігають північне сяйво.



1866 – відбулося перше в історії США пограбування поїзда – зграя братів Рено викрала понад 10 тисяч доларів.



1889 – у Парижі відчинило перед відвідувачами двері кабаре «Мулен Руж» (фр. Moulin Rouge, буквально «Червоний млин»). Головною визначною пам'яткою закладу був знаменитий канкан. Серед зірок першого покоління танцівниць були Іветта Гільбер, «Гулю» та Жанна Авріль, зображені на картинах Лотрека. Під час Другої світової війни та окупації «профільна» діяльність кабаре була припинена, але потім її відновили. Після війни тут серед інших виступали такі співаки як Шарль Трене та Шарль Азнавур.

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1908 – Кріт оголосив про незалежність від Туреччини та про приєднання до Греції.



1914 – народився Тур Хейєрдал, норвезький мандрівник та етнограф, який здійснив легендарну подорож через Тихий океан на плоті Кон-Тікі, зібраному з бальсових колод.



1917 – лексикон мешканців Нового світу поповнився новим словом – «джаз». Так у «Літературному дайджесті» було названо музику, «яка змушує людей корчитися, трястись і підстрибувати».



1927 – відбулася прем'єра першого звукового фільму, випущеного компанією «Уорнер Бразерс» – «Співач джазу». Так почалася епоха звукового кіно.



1940 – народився Юозас Будрайтіс, литовський актор.



1948 – стався сильний землетрус у столиці Туркменської РСР – Ашгабаді. У реєстрі ЮНЕСКО його визнали однією з найруйнівніших катастроф 20 століття. За офіційними даними того періоду, внаслідок нічних поштовхів загинуло 25-30 тисяч столичних жителів, проте, як повідомляють нові дослідження туркменських архівістів, кількість жертв значно більша – понад 160 тисяч загиблих.



1975 – київське «Динамо» виграло європейський Суперкубок УЄФА з футболу, розправившись із лідером європейського футболу тих часів мюнхенською «Баварією» 2:0.



2007 – між Росією, Білоруссю та Казахстаном було укладено Договір «Про створення єдиної митної території та формування Митного союзу».

Іменини відзначають:

Андрій, Антоніна, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, ​​Раїса.