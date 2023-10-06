06.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 жовтня очікується мінлива хмарність.Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.

Вітер вночі південно західний, 5 - 10 м/с; вдень західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 15 - 17°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко.

Прийдешню зиму визначали так: якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою.

Якщо кішка вмивається лівою лапкою, то погода зіпсується, правою — буде ясно.

Ворони насупилися — до опадів.

Якщо вдень стоїть туман, а дерева вкрилися інеєм, наступний рік буде врожайним.

Велика кількість жолудів обіцяє гарний урожай хліба наступного року.