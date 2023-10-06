    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня
06.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 жовтня очікується мінлива хмарність.Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.

Вітер вночі південно західний, 5 - 10 м/с; вдень західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 15 - 17°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко.
  • Прийдешню зиму визначали так: якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою.
  • Якщо кішка вмивається лівою лапкою, то погода зіпсується, правою — буде ясно.
  • Ворони насупилися — до опадів.
  • Якщо вдень стоїть туман, а дерева вкрилися інеєм, наступний рік буде врожайним.
  • Велика кількість жолудів обіцяє гарний урожай хліба наступного року.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 5 жовтня 04.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 жовтня 03.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 