Прогноз погоди у Харкові на 6 жовтня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 жовтня очікується мінлива хмарність.Вночі без істотних опадів. Вдень без опадів.
Вітер вночі південно західний, 5 - 10 м/с; вдень західний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 15 - 17°.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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