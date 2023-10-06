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06.10.2023  08:36   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: по допомогу лікарів звернулося понад 20 людей

Що відбувається на містах влучання російських ракет по Харкову вранці 6 жовтня 2023 року, розповили в обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ

швидка допомога

Речник прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що без 20 на сьому ранку відбулося два влучання по території міста Харкова. Одне влучання у Основ'янському районі Харкова, друге - у Київському.

Відповідно до характеру та масштабів руйнувань це скоріш за все крилата або балістична ракета, тип якої була зараз встановлюється фахівцями.

До лікарів звернулося понад 20 осіб. Здебільш люди мають осколкові поранення від розбитого скла або забиття, невеликі рани від того що на них падали каміння, цегла або ж скло.

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У Основ'янському районі за попередньою інформацією можливо під завалами знаходиться маленька дитина. Зараз здійснюється розбір завалів. Там влучання відбулося в багатоквартирний будинок.
 
Інформація, чи дійсно дитина під завалами, не встановлена.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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