Ракетний удар по Харкову: по допомогу лікарів звернулося понад 20 людей

Що відбувається на містах влучання російських ракет по Харкову вранці 6 жовтня 2023 року, розповили в обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ
Речник прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що без 20 на сьому ранку відбулося два влучання по території міста Харкова. Одне влучання у Основ'янському районі Харкова, друге - у Київському.
Відповідно до характеру та масштабів руйнувань це скоріш за все крилата або балістична ракета, тип якої була зараз встановлюється фахівцями.
До лікарів звернулося понад 20 осіб. Здебільш люди мають осколкові поранення від розбитого скла або забиття, невеликі рани від того що на них падали каміння, цегла або ж скло.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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