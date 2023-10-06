06.10.2023 08:42 Рита Парфенова

Мертву дитину знайшли під завалами будинку після ракетного удару по Харкову

Під завалами будинку в Основ'янському районі Харкова рятувальники зайшли тіло дитини.



Фото з відкритих джерел

Про смерть маленького жителя Харкова від влучання російської ракети по будинку повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним», – написав Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

Загиблому хлопчику було 10 років, повідомили у пресслужбі ХОВА.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Попередньо, внаслідок ракетного удару постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали. На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали.