Мертву дитину знайшли під завалами будинку після ракетного удару по Харкову

Під завалами будинку в Основ'янському районі Харкова рятувальники зайшли тіло дитини.
Про смерть маленького жителя Харкова від влучання російської ракети по будинку повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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