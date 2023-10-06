    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Мертву дитину знайшли під завалами будинку після ракетного удару по Харкову
06.10.2023  08:42   Рита Парфенова

Мертву дитину знайшли під завалами будинку після ракетного удару по Харкову

Під завалами будинку в Основ'янському районі Харкова рятувальники зайшли тіло дитини.


Фото з відкритих джерел

Про смерть маленького жителя Харкова від влучання російської ракети по будинку повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль - мертвою. Співчуття батькам і рідним», – написав  Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.
 
Загиблому хлопчику було 10 років, повідомили у пресслужбі ХОВА.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Попередньо, внаслідок ракетного удару постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина.

На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків. По медичну допомогу до лікарів звернулося понад 20 осіб, здебільш з осколковими пораненнями або ж забиттям.
Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Надзвичайні події Збільшилась кількість жертв після ракетного удару по селу Гроза на Харківщині: як виглядає місце влучання (відео) 06.10 Надзвичайні події Як виглядають місця ракетних ударів по Харкову, показали в прокуратурі (фото) 06.10 Надзвичайні події Внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали діти з однієї родини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 