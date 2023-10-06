Збільшилась кількість жертв після ракетного удару по селу Гроза на Харківщині: як виглядає місце влучання (відео)

На місці ракетного удару по селі Гроза у Куп'янському районі Харківщини рятувальники знайшли 58 тіл.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, одна з поранених, жінка, померла у лікарні.
За уточненими даними, в с. Гроза Куп'янського району внаслідок ракетного удару загинули 52 людини, 6 людей отримали поранення, йдеться у повідомленні.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
На місці влучання продовжуються роботи. Як виглядає зруйнований ракетою магазин-кафе у селі Гроза з квадрокоптера, показали у Харківській обласній прокуратурі.
Раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар по селу Гроза Куп'янського району. Внаслідок ракетного удару по селу загинула 51 людина (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 людей. У Харківській області три дні, з 6 по 8 жовтня 2023 року, оголошені днями жалоби за загиблими.
Комментариев: 0
Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
влажность:
давление:
ветер: