06.10.2023 10:14 Рита Парфенова

Збільшилась кількість жертв після ракетного удару по селу Гроза на Харківщині: як виглядає місце влучання (відео)

На місці ракетного удару по селі Гроза у Куп'янському районі Харківщини рятувальники знайшли 58 тіл.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, одна з поранених, жінка, померла у лікарні.



За уточненими даними, в с. Гроза Куп'янського району внаслідок ракетного удару загинули 52 людини, 6 людей отримали поранення, йдеться у повідомленні.

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На місці влучання продовжуються роботи. Як виглядає зруйнований ракетою магазин-кафе у селі Гроза з квадрокоптера, показали у Харківській обласній прокуратурі.

Раніше РЕДПОСТ писав про ворожий удар по селу Гроза Куп'янського району. Внаслідок ракетного удару по селу загинула 51 людина (з них 1 дитина 2017 р.н.), постраждало 6 людей. У Харківській області три дні, з 6 по 8 жовтня 2023 року, оголошені днями жалоби за загиблими.









