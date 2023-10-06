06.10.2023 10:35 Рита Парфенова

Чи готовий Харків до опалювального сезону, розповів Ігор Терехов

Початок опалювального сезону у місті Харкові буде встановлено відповідно до погодних умов.



РЕДПОСТ

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



Мер зазначив, що проходити зиму буде дуже важко, й сьогоднішні обстріли - ще один доказ того.

«Але, я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, бо дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. «Харківські теплові мережі» переклали 220 км магістральних трубопроводів, підготували котельні, ТЕЦ», – розповів Ігор Терехов.

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Він зазначив, що особлива увага була приділена захисту обладнання тепломереж. «Головне, щоб працювало наше ППО, щоб ми зберегли те, що побудували за цей проміжок часу. Опалювальний сезон розпочнемо, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Харків до цього готовий», - резюмував Ігор Терехов.