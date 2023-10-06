Чи готовий Харків до опалювального сезону, розповів Ігор Терехов

Початок опалювального сезону у місті Харкові буде встановлено відповідно до погодних умов.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Мер зазначив, що проходити зиму буде дуже важко, й сьогоднішні обстріли - ще один доказ того.
«Але, я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, бо дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. «Харківські теплові мережі» переклали 220 км магістральних трубопроводів, підготували котельні, ТЕЦ», – розповів Ігор Терехов.
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Він зазначив, що особлива увага була приділена захисту обладнання тепломереж. «Головне, щоб працювало наше ППО, щоб ми зберегли те, що побудували за цей проміжок часу. Опалювальний сезон розпочнемо, як тільки цього вимагатимуть погодні умови. Харків до цього готовий», - резюмував Ігор Терехов.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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