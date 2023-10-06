    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: серед загиблих медична працівниця
06.10.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: серед загиблих медична працівниця

Серед загиблих, на жаль, була наша колега, яка пережила період окупації.

 
Про це повідомили у КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", передає РЕДПОСТ.
 
Колектив Центру ЕМД та МК з глибоким сумом повідомляє, що 5 жовтня поточного року трагічно загинула мол. медична сестра ППБ Шевченкове Купʼянського відділення ЕМД Сапач Вікторія Михайлівна. 
 
«05.10.2023 - цей день став одним з найтрагічніших для Харківщини. Черговий ракетний обстріл здійснений окупантами по селу Гроза Харківської області забрав життя 52 мирних жителів. Серед загиблих, на жаль, була наша колега, яка пережила період окупації. Це непоправна втрата для її рідних, близьких, друзів та колег.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Світла памʼять про неї назавжди залишиться в наших серцях. Зберігаємо у нашій памʼяті лише світлі спогади про цю завжди позитивну, сонячну жінку, доброго фахівця своєї справи, людину віддану роботі та колективу», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, про ворожий удар по селу Гроза Куп'янського району.
 
Источник:   КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Надзвичайні події З РСЗВ «Торнадо-С» ворог обстріляв Куп'янський район 06.10 Надзвичайні події Ворог обстріляв місто Вовчанськ: є постраждалі 06.10 Надзвичайні події Ракетний удар по Харкову: знайдено тіло жінки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 