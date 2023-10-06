06.10.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині: серед загиблих медична працівниця

Серед загиблих, на жаль, була наша колега, яка пережила період окупації.

Про це повідомили у КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", передає РЕДПОСТ.

Колектив Центру ЕМД та МК з глибоким сумом повідомляє, що 5 жовтня поточного року трагічно загинула мол. медична сестра ППБ Шевченкове Купʼянського відділення ЕМД Сапач Вікторія Михайлівна.

«05.10.2023 - цей день став одним з найтрагічніших для Харківщини. Черговий ракетний обстріл здійснений окупантами по селу Гроза Харківської області забрав життя 52 мирних жителів. Серед загиблих, на жаль, була наша колега, яка пережила період окупації. Це непоправна втрата для її рідних, близьких, друзів та колег.

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Світла памʼять про неї назавжди залишиться в наших серцях. Зберігаємо у нашій памʼяті лише світлі спогади про цю завжди позитивну, сонячну жінку, доброго фахівця своєї справи, людину віддану роботі та колективу», - йдеться у повідомленні.