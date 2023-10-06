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06.10.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

Чоловік намалював російські прапори в одному із парків Харкова: зловмисника затримано

Після вчинення злочину чоловік почав переховуватись від працівників поліції.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
5 жовтня до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вночі на центральній алеї у парку в Індустріальному районі невідомий чоловік намалював російські прапори на опорах лінії електропередач та двох деревах. Після вчинення злочину чоловік втік з місця події та почав переховуватись від працівників поліції.
 
За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
 
В ході проведення оперативних заходів працівники Управління карного розшуку та ВП № 1 Харківського РУП № 2 встановили причетність 33-річного чоловіка до скоєння злочину. 
 
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Завдяки спільній праці й професійним діям працівників Управління карного розшуку ГУНП в місті Київ місцеперебування чоловіка було встановлено. Зловмисник був затриманий у Києві.
 
На теперішній час вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно чоловіка та повідомлення йому про підозру.
 
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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