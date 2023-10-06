06.10.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Чоловік намалював російські прапори в одному із парків Харкова: зловмисника затримано

Після вчинення злочину чоловік почав переховуватись від працівників поліції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

5 жовтня до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вночі на центральній алеї у парку в Індустріальному районі невідомий чоловік намалював російські прапори на опорах лінії електропередач та двох деревах. Після вчинення злочину чоловік втік з місця події та почав переховуватись від працівників поліції.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативних заходів працівники Управління карного розшуку та ВП № 1 Харківського РУП № 2 встановили причетність 33-річного чоловіка до скоєння злочину.

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Завдяки спільній праці й професійним діям працівників Управління карного розшуку ГУНП в місті Київ місцеперебування чоловіка було встановлено. Зловмисник був затриманий у Києві.

На теперішній час вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно чоловіка та повідомлення йому про підозру.