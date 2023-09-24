24.09.2023 17:35 Дмитро Колонєй
Загарбники зібрали диверсантів на кордоні із Харківщиною: триває їх підготовка
Саме тут окупанти готують групи ДРГ для диверсій на кордоні з Харківщиною та Сумщиною.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Центр національного спротиву, російські загарбники знову хочуть провести диверсії на кордоні України. Окупанти вирішили навчати своїх диверсантів у прикордонних районах та
зібрали диверсантів на території Бєлгородської області.
Як пише ЦНС, в район російського міста Грайворона (Бєлгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ. Їх задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.
Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому “іспит складуть” не всі.
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