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24.09.2023  17:35   Дмитро Колонєй

Загарбники зібрали диверсантів на кордоні із Харківщиною: триває їх підготовка

Саме тут окупанти готують групи ДРГ для диверсій на кордоні з Харківщиною та Сумщиною.

Зібрали диверсантів для навчання та підривних акцій на кордоні із Харківщиною загарбники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр національного спротиву, російські загарбники знову хочуть провести диверсії на кордоні України. Окупанти вирішили навчати своїх диверсантів у прикордонних районах та
зібрали диверсантів на території Бєлгородської області.
 
Як пише ЦНС, в район російського міста Грайворона (Бєлгородська область) прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення  ГУ ГШ ЗС РФ. Їх задача – проведення навчань особового складу в прикордонних районах України.
 
Тобто, по факту росіяни прислали диверсантів, які будуть навчатись у прикордонних областях України. Проте завдяки небайдужим місцевим, їх пересування відоме, тому “іспит складуть” не всі.

 

Источник:   ЦНС
 Тэги:  агрессия россии, диверсія, харків
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