24.09.2023 16:46 Дмитро Колонєй

У харківському метро спіймали крадія у розшуку та чоловіка із гранатою

За добу до харківських правоохоронців звернулося більше тисячі мешканців міста та області.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Академіка Барабашова» виявили 37-річного харків’янина. Він з 2016 року розшукувався за скоєння крадіжки. Пароохоронці повідомили ініціатора розшуку.

Також у метро на станції «Проспект Гагаріна» під час перевірки у 31-річного чоловіка поліцейські виявили гранату Ф-1.

Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

На території Харківщини поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок.

На протязі доби за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.