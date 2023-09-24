24.09.2023 16:46 Дмитро Колонєй
У харківському метро спіймали крадія у розшуку та чоловіка із гранатою
За добу до харківських правоохоронців звернулося більше тисячі мешканців міста та області.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіції, працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Академіка Барабашова» виявили 37-річного харків’янина. Він з 2016 року розшукувався за скоєння крадіжки. Пароохоронці повідомили ініціатора розшуку.
Також у метро на станції «Проспект Гагаріна» під час перевірки у 31-річного чоловіка поліцейські виявили гранату Ф-1.
Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
На території Харківщини поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок.
На протязі доби за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
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