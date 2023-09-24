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24.09.2023  16:46   Дмитро Колонєй

У харківському метро спіймали крадія у розшуку та чоловіка із гранатою

За добу до харківських правоохоронців звернулося більше тисячі мешканців міста та області.

Спіймали крадія у розшуку та чоловіка із гранатою у харківському метро
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро «Академіка Барабашова» виявили 37-річного харків’янина. Він з 2016 року розшукувався за скоєння крадіжки. Пароохоронці повідомили ініціатора розшуку.
 
Також у метро на станції «Проспект Гагаріна» під час перевірки у 31-річного чоловіка поліцейські виявили гранату Ф-1.
 
Правоохоронці склали 11 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 4 - за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.
На території Харківщини поліцейські забезпечують публічну безпеку та порядок. 
 
На протязі доби за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 80 осіб.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  кримінал, крадіжка, харків, гранаиа
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