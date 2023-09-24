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24.09.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Окупанти намагаються зірвати мобілізацію в Україні за допомогою фейків, які вкидують

Як російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Центр стратегічних комунікацій, росіяни, щоб навʼязати пересічним українцям думку про те, що мобілізація – це погано і держава посилає всіх на вірну загибель, фейкороби активно користуються соцмережами. 
 
А для більш ефективної атаки на уми використовують Telegram-групу «Цифровая армия России». Там пропагандисти публікують брехливі вкиди, які боти та запеклі Z-патріоти повинні рознести по коментарях до українських каналів.
 

Ось кілька тем, які наразі активно поширює ворог:

 
  • відео українки, яка звертається до президента Зеленського з претензією стосовно того, ніби він хоче вбити всіх українців заради вступу до НАТО (звернення – награне і маніпулятивне, адже українці розуміють, що воюють за власну свободу, а не якісь альянси; та й немає жодного доказу, що відео записала дійсно українка);
  • меми про корупцію в українській владі та небажання українців воювати (жарти повинні демонструвати буцімто настрої українців, але зроблені з абсурдними помилками – фейкороби навіть не спромоглися перекласти слово «цибуля» та лишили її «луком»);
  • новини про втрати ЗСУ, які становлять «до 90%» (пропагандисти продукують фейкові новини про кількість втрат, аби налякати українців і демотивувати їх продовжувати боротьбу).
 
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Источник:   Центр стратегічних комунікацій
 Тэги:  фейк, агрессия россии
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