24.09.2023 15:26 Дмитро Колонєй

На руїнах проклятого міста хеттів знайдено запис на невідомій давній мові

Стародавньою мовою був запис на табличці, знайденої під час розкопок у Туреччині.



На руїнах проклятого міста хеттів знайдено запис на невідомій давній мові



Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на Newsweek, за даними державного дослідницького університету імені Юлія Максиміліана Вюрцбурзького в Німеччині, втрачена мова належить до індоєвропейської родини, яка включає сотні родинних мов, які, як вважається, мають спільного доісторичного предка. Одними з найпоширеніших індоєвропейських мов є англійська, хінді, іспанська, французька, російська, португальська, німецька, пенджабі та бенгальська.

Остання індоєвропейська мова, яку вдалося ідентифікувати, виявили завдяки ритуальному тексту, накресленому на табличці в Богазкей-Хаттуші, об'єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, у північній турецькій провінції Чорум. Багазька-Хаттуза колись була столицею імперії Хеттів, однієї з великих держав Близького Сходу, у пізньому бронзовому столітті, період приблизно між 1650-1200 роками до нашої ери. Історія Хаттузи закінчилася приблизно в 1700 р. до н. е. За цей час Анітта, король Куссари, підкорив, а потім зрівняв місто з землею (місто-держава, місцезнаходження якого ще належить визначити). Передбачається, що король залишив напис, де проголошував свій тріумф над Хаттузою і проклинав землю, на якій стояло місто, а також усіх, хто міг би відбудуватись і управляти там. Анітта була правителем хеттів або предком пізніших хеттів.

Сьогодні на цьому місці було знайдено близько 30 000 глиняних табличок, які, за даними Вюрцбурзького університету імені Юлія Максиміліана, проливають світло на різні аспекти життя в хетський період.

Більшість написів, знайдених у Багазькій-Хаттуші, відносяться до вимерлої хетської мови, яка є найстарішим засвідченим членом індоєвропейської родини. Інші мови, такі як лувійська та палейська, також представлені на цьому місці.Однак розкопки, проведені в 2023 році під керівництвом професора доктора Андреаса Шахнера зі Стамбульського відділення DAI, несподівано виявили запис раніше невідомою вимерлою мовою на клинописній табличці, що містить ритуальний текст, написаний хетською мовою. У хетському ритуальному тексті йдеться про втрачену мову як мову землі Калашма, області, яка, ймовірно, відповідає тому місцю, де сьогодні розташовані міста Болу або Гереде на півночі Туреччини.

"Хети були виключно зацікавлені у записі ритуалів іноземними мовами", - йдеться у прес-релізі Даніеля Швемера, голови кафедри вивчення стародавнього Близького Сходу в Університеті Юлія Максиміліана Вюрцбурга. Нещодавно відкрита мова залишається значною мірою незрозумілою, але належить до індоєвропейської родини.