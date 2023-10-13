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13.10.2023  19:13   Дмитро Колонєй

РФ прагне виготовити мільйони боєприпасів і в осінньо-зимовий період знову атакуватиме енергетичну систему України - ГУР

Які справи у агресора із виготовленням снарядів та ракет розповів представник воєнної розвідки України.

Виготовити мільйони боєприпасів прагне РФ та в осінньо-зимовий період знову атакуватиме енергетичну систему України - ГУР
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького за вересень значно зросла кількість застосування ударних БПЛА. Також в останні тижні зросла кількість використання ворогом так званих керованих авіаційних бомбю. РФ  прагне виготовити 2,1 млн. боєприпасів.
 

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  • Мета РФ ― знищення нашої енергетичної інфраструктури та інших критичних об’єктів, аби нанести нам побільше шкоди;
  • Спецслужби України дуже пильно стежать за виробництвом будь-якого критичного, насамперед, так званого «високоточного» озброєння РФ, БПЛА та інших видів озброєння;
  • Попри економічні санкції та чинні обмеження на постачання різного роду продукції до РФ, все ж таки їй вдається, використовуючи треті країни, завозити необхідні для виробництва озброєнь компоненти;
  • Зменшилась кількість застосування ракет повітряного базування. Також бачимо, що Росія почала більш активно застосовувати і крилаті, і балістичні ракети комплексу «іскандер»;
  • Агресор відновив виробництво ракет «калібр» та Х-101 та намагається наростити обсяги, але, за нашими даними, не все виходить в РФ ― визначені ними плани не виконуються;

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  • ГУР МО України, розвідувальне співтовариство, СБУ, ЗСУ ― ми робимо все, щоб наносити удари по об’єктах, залучених до виробництва високоточної зброї, яка застосовується і планується до застосування Російською Федерацією;
  • До початку літа росіяни застосовували боєприпаси з їхніх складів. Ці снаряди були виготовлені більше 30 років тому. Відсоток їхнього нормального стану не перевищував половини.
  • Зараз держава-агресор дуже активно намагається знайти боєприпаси в інших країнах;
  • За підтвердженими даними, рф з початку жовтня використовує близько 15 тисяч боєприпасів за день;
  • Держава-агресор активно знімає зі зберігання важку техніку, артилерійські системи,  приводить її до нормального стану;
  • Росія проводить заходи щодо відновлення 104 повітряно-десантної дивізії рф. Триває формування нових армій;
  • Україна намагається завдавати ураження саме критичним елементам оборонно-промислового комплексу РФ. Деякі виробництва свого роду є унікальними.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, агрессия россии, боєприпаси
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