13.10.2023 19:13 Дмитро Колонєй
РФ прагне виготовити мільйони боєприпасів і в осінньо-зимовий період знову атакуватиме енергетичну систему України - ГУР
Які справи у агресора із виготовленням снарядів та ракет розповів представник воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького за вересень значно зросла кількість застосування ударних БПЛА. Також в останні тижні зросла кількість використання ворогом так званих керованих авіаційних бомбю. РФ прагне виготовити 2,1 млн. боєприпасів.
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Мета РФ ― знищення нашої енергетичної інфраструктури та інших критичних об’єктів, аби нанести нам побільше шкоди;
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Спецслужби України дуже пильно стежать за виробництвом будь-якого критичного, насамперед, так званого «високоточного» озброєння РФ, БПЛА та інших видів озброєння;
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Попри економічні санкції та чинні обмеження на постачання різного роду продукції до РФ, все ж таки їй вдається, використовуючи треті країни, завозити необхідні для виробництва озброєнь компоненти;
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Зменшилась кількість застосування ракет повітряного базування. Також бачимо, що Росія почала більш активно застосовувати і крилаті, і балістичні ракети комплексу «іскандер»;
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Агресор відновив виробництво ракет «калібр» та Х-101 та намагається наростити обсяги, але, за нашими даними, не все виходить в РФ ― визначені ними плани не виконуються;
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ГУР МО України, розвідувальне співтовариство, СБУ, ЗСУ ― ми робимо все, щоб наносити удари по об’єктах, залучених до виробництва високоточної зброї, яка застосовується і планується до застосування Російською Федерацією;
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До початку літа росіяни застосовували боєприпаси з їхніх складів. Ці снаряди були виготовлені більше 30 років тому. Відсоток їхнього нормального стану не перевищував половини.
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Зараз держава-агресор дуже активно намагається знайти боєприпаси в інших країнах;
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За підтвердженими даними, рф з початку жовтня використовує близько 15 тисяч боєприпасів за день;
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Держава-агресор активно знімає зі зберігання важку техніку, артилерійські системи, приводить її до нормального стану;
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Росія проводить заходи щодо відновлення 104 повітряно-десантної дивізії рф. Триває формування нових армій;
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Україна намагається завдавати ураження саме критичним елементам оборонно-промислового комплексу РФ. Деякі виробництва свого роду є унікальними.
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