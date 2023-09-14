14.09.2023 17:00 Дмитро Колонєй
Кирило Буданов розповів, від якої країни Путін сподівається отримати мільйонні партії снарядів та ракет
Цей спільник ворога здатен виготовляти снаряди у значних обсягах.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов прокоментував зустріч Кім Чен Ина та Володимира Путіна. Зокрема він зазначив наступне:
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Ще півтора місяця тому почалося відвантаження [снарядів] з Північної Кореї.
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КНДР постачає 122-мм та 152-мм боєприпаси до радянських гармат, ракети до РСЗВ «Град» та певну кількість танкових снарядів.
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КНДР здатна виготовляти снаряди у значних обсягах, оскільки на відміну від країни-агресорки, Пхеньян зберіг об’єкти для серійного виробництва озброєнь.
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Російські підприємства ВПК задовольняють планові потреби окупаційної армії у снарядах лише на 3-7%.
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Поставки північнокорейських озброєнь можуть трохи вгамувати снарядний голод окупантів.
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Кремль прагне отримати від корейців мільйонні партії боєприпасів.
«Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко — питання», — підсумував Кирило Буданов.
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