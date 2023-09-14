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14.09.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов розповів, від якої країни Путін сподівається отримати мільйонні партії снарядів та ракет

Цей спільник ворога здатен виготовляти снаряди у значних обсягах.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, очільник воєнної розвідки Кирило Буданов прокоментував  зустріч Кім Чен Ина та Володимира Путіна. Зокрема він зазначив наступне:
 
  • Ще півтора місяця тому почалося відвантаження [снарядів] з Північної Кореї.
  • КНДР постачає 122-мм та 152-мм боєприпаси до радянських гармат, ракети до РСЗВ «Град» та певну кількість танкових снарядів.
  • КНДР здатна виготовляти снаряди у значних обсягах, оскільки на відміну від країни-агресорки, Пхеньян зберіг об’єкти для серійного виробництва озброєнь.
  • Російські підприємства ВПК задовольняють планові потреби окупаційної армії у снарядах лише на 3-7%. 
  • Поставки північнокорейських озброєнь можуть трохи вгамувати снарядний голод окупантів.
  • Кремль прагне отримати від корейців мільйонні партії боєприпасів.
 
«Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко — питання», — підсумував Кирило Буданов.
 
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, буданов, агрессия россии
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