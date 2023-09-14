14.09.2023 17:23 Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці (фото)

У комісію, яка здійснювала перевірку, увійшли представники двох комунальних підприємств та відповідного Департаменту Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, уХаркові перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці. У комсію війшли представники трьох структур:

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КП «Харківблагоустрій»,

Департаменту житлово-комунального господарства та

КП «Жилкомсервіс»

Щодня 375 робітників обслуговують понад 1 тис. будинків, прибирають сміття та опале листя, виконують роботи з підготовки газонів, зелених насаджень, клумб та квітників до осінньо-зимового періоду. Також вони косять траву вздовж «червоних» ліній.