    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові комунальники перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці (фото)
14.09.2023  17:23   Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці (фото)

У комісію, яка здійснювала перевірку, увійшли представники двох комунальних підприємств та відповідного Департаменту Харкова.

Перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, уХаркові перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці. У комсію війшли представники трьох  структур:
 
  • КП «Харківблагоустрій»,
  • Департаменту житлово-комунального господарства та
  • КП «Жилкомсервіс» 
Перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці комунальники
 
Перевірили санітарний стан прибудинкових територій на Салтівці комунальники
 
Щодня 375 робітників обслуговують понад 1 тис. будинків, прибирають сміття та опале листя, виконують роботи з підготовки газонів, зелених насаджень, клумб та квітників до осінньо-зимового періоду. Також вони косять траву вздовж «червоних» ліній.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ремонтують дитячі майданчики.
 
Источник:   Міськрада
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 