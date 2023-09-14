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14.09.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики готуються до зими

Фахівці Південного району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" провели регламентні роботи на одній з підстанцій Основ'янського району Харкова, передає РЕДПОСТ .

 
Як розповів старший майстер Південного РЕМ Андрій Посипайко, профілактичні заходи проводяться згідно графіку капітальних ремонтів підстанцій та в рамках підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.
 
"Технічне обслуговування підстанцій - це необхідність, є певна періодичність перевірок для кожного об'єкта. Це потрібно, щоб покращити працездатність енергетичного обладнання, а у разі необхідності усунути недоліки у його роботі", - зазначив Андрій Посипайко.
 
Він уточнив, що регламентні роботи на підстанції зокрема передбачають наступні заходи:
 
  • очищення від пилу і бруду; 
  • перевірку контакних з'єднань;
  • заміну трансформаторного масла;
  • профалактичні випробування обладнання; 
  • перевірку ізоляції підстанції та кабельних ліній;
  • перевірку засобів пожежогасіння;
  • прибирання та очищення охоронних зон підстанції від рослинності.
 
"Технічне обслуговування підстанцій триває десь до жовтня. Щомісячно фахівці Південного РЕМ перевіряють до 20-ти таких об'єктів. Це сприяє забезпеченню підприємств, установ та побутових споживачів сталим та надійним електропостачанням. Зокрема ця підстанція живить два заклади освіти, а також об'єкти КП "Міськсвітло", - зауважив Андрій Посипайко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжать видавати безкоштовне харчування.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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