14.09.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські енергетики готуються до зими

Фахівці Південного району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" провели регламентні роботи на одній з підстанцій Основ'янського району Харкова, передає РЕДПОСТ .

Як розповів старший майстер Південного РЕМ Андрій Посипайко, профілактичні заходи проводяться згідно графіку капітальних ремонтів підстанцій та в рамках підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

"Технічне обслуговування підстанцій - це необхідність, є певна періодичність перевірок для кожного об'єкта. Це потрібно, щоб покращити працездатність енергетичного обладнання, а у разі необхідності усунути недоліки у його роботі", - зазначив Андрій Посипайко.

Він уточнив, що регламентні роботи на підстанції зокрема передбачають наступні заходи:

очищення від пилу і бруду;

перевірку контакних з'єднань;

заміну трансформаторного масла;

профалактичні випробування обладнання;

перевірку ізоляції підстанції та кабельних ліній;

перевірку засобів пожежогасіння;

прибирання та очищення охоронних зон підстанції від рослинності.

"Технічне обслуговування підстанцій триває десь до жовтня. Щомісячно фахівці Південного РЕМ перевіряють до 20-ти таких об'єктів. Це сприяє забезпеченню підприємств, установ та побутових споживачів сталим та надійним електропостачанням. Зокрема ця підстанція живить два заклади освіти, а також об'єкти КП "Міськсвітло", - зауважив Андрій Посипайко.