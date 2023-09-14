14.09.2023 13:14 Рита Парфенова

Служила окупантам на громадських засадах: на Харківщині колаборантці повідомили про підозру

Прихильниці «руського миру», яка приховується від правосуддя, заочно повідомили про підозру







Як повідомляє РЕДПОСТ із посидланням на Напполіцію та Прокуратуру Харківськох області, дізнавачі повідомили про підозру у колабораціонізмі жительці Куп’янського району.



Місцева мешканка смт Дворічна Харківської області під час окупації селища підтримувала вторгнення російської федерації в Україну з ідеологічно-політичних уподобань.



Жінка публічно заперечувала здійснення рф збройної агресії проти України та під час спілкування із місцевими мешканцями висловлювала підтримку «руському миру». У публічних місцях проголошувала заклики «росия здесь навсегда» та інші проросійські лозунги, в яких заперечувала військову агресію проти України.



До того ж зрадниця надавала представникам збройних сил рф та «військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області» списки місцевого населення.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.



Дізнавачем Куп’янського районного відділу під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 64-річній жінці у скоєнні злочину.



Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантка з Харківщини за фінансові зв'язки з окупантами відправиться за ґрати.