Колаборантка з Харківщини за фінансові зв'язки з окупантами відправиться за ґрати

СБУ надала переконливі докази вини 46-річної мешканки Харківської області, яку затримали навесні під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, слідство доведено, що під час тимчасової окупації Харківщини жінка зайняла посаду «начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності» в незаконному правоохоронному органі окупаційної влади.
На цій «посаді» колаборантка виконувала такі обов'язки:
За це зловмисниця щомісячно одержувала «зарплату» у російських рублях.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів жінку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Чугуївський міський суд Харківської області засудив її до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 10 років та з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
Викриття та розслідування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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