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31.08.2023  14:30   Рита Парфенова

Колаборантка з Харківщини за фінансові зв'язки з окупантами відправиться за ґрати

СБУ надала переконливі докази вини 46-річної мешканки Харківської області, яку затримали навесні під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

вирок суду

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, слідство доведено, що під час тимчасової окупації Харківщини жінка зайняла посаду «начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності» в незаконному правоохоронному органі окупаційної влади.

На цій «посаді» колаборантка виконувала такі обов'язки:

  • перевіряла, підписувала та готувала усі документи фінансового характеру відповідно до російських форм та зразків.
  • намагалась залучати місцевих жителів до лав псевдоустанови, а саме особисто займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу.

За це зловмисниця щомісячно одержувала «зарплату» у російських рублях.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів жінку визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Чугуївський міський суд Харківської області засудив її до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 10 років та з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Викриття та розслідування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть експоліціянта, який вишукував українських патріотів.
 
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Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  колаборант, харків
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